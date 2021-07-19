Başiskele'de mezarlıklar bayrama hazır

Başiskele Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi, ilçe genelindeki mezarlıklar ve şehitliklerde bakım-onarım, temizlik ve çiçekli bitki dikimi çalışmaları gerçekleştirdi.
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların ve şehitliklerin genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını yaptı. Ekipler, çim biçme, yabani ot temizleme, mıntıka temizliği ve bakım onarım çalışmalarını yaptı. Ayrıca belediye ekipleri şehitliklerde mezarların üzerine çeşitli türlerde, rengârenk çiçekli bitkiler diktiler.