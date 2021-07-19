Başiskele'de mezarlıklar bayrama hazır

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların ve şehitliklerin genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını yaptı. Ekipler, çim biçme, yabani ot temizleme, mıntıka temizliği ve bakım onarım çalışmalarını yaptı. Ayrıca belediye ekipleri şehitliklerde mezarların üzerine çeşitli türlerde, rengârenk çiçekli bitkiler diktiler.