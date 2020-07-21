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Başiskele'de mezarlıklar ve şehitlikler bayrama hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklar ve şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.


Kurban Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen bayram yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kabristanları ziyaret edemeyen vatandaşlar, bu bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanmaması nedeni ile mezarlıklarda yoğunluk oluşturması bekleniyor. Başiskele Belediyesi de ilçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma gerçekleştirerek vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği, çalı temizliği, ot temizliği, çim biçme ve mıntıka temizliği gerçekleştirdi.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde yer alan Yuvacık Merkez Mezarlığı'nın yollarında yeni düzenleme başlattı. Vatandaşların rahat ve konforlu bir yoldan kabristana ulaşım sağlamaları için Yuvacık Merkez Mezarlığı'nın alt kısmının yolunu parke taşlarıyla kaplanıyor. Belediye ekiplerinin yoğun tempoda çalışmasıyla parke yol Kurban Bayramı'na yetişecek ve vatandaşların hizmetine girecek.,

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