Başiskele'de moloz atık çağrısı

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalar ile ilçeyi temizlemeye devam ediyor. Vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla “Mavi Yeşil Temiz Başiskele” sloganı ile çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, son olarak Yeşilkent Mahallesi'nde yeşil alanlara gelişigüzel ve bilinçsizce atılan çöpleri, moloz ve bitki atıklarını iş makineleri ve kamyonlarla temizleyerek bertaraf etti. Tazyikli su tankerleri, yol süpürme araçları, çöp taksi araçlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarla ilçenin her bir mahallesinde, sokak ve caddeler pırıl pırıl temizlenirken oluşabilecek sağlık sorunlarının, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

Başiskele Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlara çevreye zarar verecek şekilde, duyarsızca yeşil alanlara moloz dökmemeleri için çağrıda bulunuldu.