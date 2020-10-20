İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de moloz atık çağrısı

Başiskele Belediyesi, bilinçsizce dökülen çöp ve moloz atıkları kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor.


Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalar ile ilçeyi temizlemeye devam ediyor. Vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla “Mavi Yeşil Temiz Başiskele” sloganı ile çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, son olarak Yeşilkent Mahallesi'nde yeşil alanlara gelişigüzel ve bilinçsizce atılan çöpleri, moloz ve bitki atıklarını iş makineleri ve kamyonlarla temizleyerek bertaraf etti. Tazyikli su tankerleri, yol süpürme araçları, çöp taksi araçlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarla ilçenin her bir mahallesinde, sokak ve caddeler pırıl pırıl temizlenirken oluşabilecek sağlık sorunlarının, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.


Başiskele Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşlara çevreye zarar verecek şekilde, duyarsızca yeşil alanlara moloz dökmemeleri için çağrıda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.