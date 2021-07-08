Başiskele'de müzik eğitimleri sürüyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen proje kapsamında, Başiskele'deki çocuk ve gençleri sanatsal-kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için açılan müzik kurslarında, başarılı ve yetenekli müzisyen adayları kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Altınkent Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerindeki Altınkent Gençlik Merkezi ve Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen müzik eğitimlerinde öğrencilere gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu, ritim grubu gibi çeşitli müzik dallarında eğitimler veriliyor. Başiskele'de ikamet eden müzik yeteneği olan ve yetenek taramasından geçen çocuklar ve gençlerin başvurduğu branşlarda 3 ayrı yaş grubunda eğitimler veriliyor.