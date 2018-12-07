Başiskele'de öğrenciler hijyen eğitiminden geçti

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü uzman ekipleri, ilçe sınırlarındaki kamu-özel kreş ve anaokullarında eğitim gören miniklere yönelik hijyen eğitimleri sürüyor. Bu kapsamsa başlatılan projede son 1 ayda 340 öğrenciye hijyen eğitimi verdi.

Başiskele'deki okul öncesi eğitim kurumları, kreşler ve anaokullarına ziyaretler gerçekleştiren ekipler, eğitim seminerlerini eğlenceli şekilde çocuklara aktarıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerini hijyen konusundaki uyarılarını dinleyen minik öğrenciler, uygulamalı olarak kişisel temizlik konusunda eğitiliyor. Küçük yaşlarda hijyen bilincinin oluşturulması amacıyla verilen eğitimlerde, el yıkamanın nasıl yapılacağı ve el yıkamanın sağlık açısından önemi anlatılıyor.

Eğitimlerde günlük yaşantıda ellerin çevre ile her türlü bağlantıyı sağladığı bu sebepten en fazla bakteri barındıran organ olduğu aktarıldı. El yıkamanın çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle genellikle ihmal edildiği, insan sağlığını korumanın elleri temiz tutmakla sağlanacağı belirtildi.

Ağız ve diş sağlığı konusunda da çocuklara gerekli bilgileri veren sağlık ekipleri, ağız ve diş sağlığı için diş fırçalamanın önemi, dişlerin nasıl ve ne zaman fırçalanması gerektiği konusunda da öğrencileri bilgilendirdi.