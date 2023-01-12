Başiskele'de okul kantinleri denetlendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eğitim veren okulların kantinleri denetlendi.

Kocaeli'de Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki marketler, fırınlar, gıda satışı yapan tüm firma ve işletmeleri hijyen kuralları, gıdaların son kullanma tarihleri ve çalışma ruhsatları bakımından periyodik olarak denetlemeye devam ediyor. Ayrıca, okul çevrelerinde açık gıda satışı yapan işletmelerin yanı sıra okul kantinleri de denetleniyor. İlçe genelindeki özel ve devlet okullarının kantinlerini hijyen kuralları, yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihi hususunda denetleyen zabıta ekipleri, işletmelerin çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını da kontrol etti. Ekipler, denetledikleri kantinlerin işletmecilerine uyulması gereken kurallar, hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.