İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de okullar temizlendi

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki okulların bakım ve temizliğini gerçekleştirdi.


Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki okul bahçelerinde çim biçme, yabani ot temizleme ve temizlik çalışmalarıyla okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırladı. Daha Temiz Başiskele için temizlik çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren ekipler, bu kez okul bahçelerinde öğrencilerin teneffüslerde yoğun olarak kullanacakları yeşil alanlardaki çimleri biçtiler, yabani otları temizlediler ve mıntıka temizliği yaptı. Ayrıca ekipler okul bahçelerini tazyikli suyla pırıl pırıl temizledi.

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