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Başiskele'de okuma-yazma bilmeyen kalmıyor

Ülke genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği, Başiskele’de tüm hızıyla devam ediyor.

Ülke genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği, Başiskele'de tüm hızıyla devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğine Başiskele Belediyesi de katıldı. “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla ilçede önemli projeler hayata geçiren Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde faaliyete geçirdiği semt konaklarında vatandaşlara hayat boyu öğrenme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Başiskele Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle Vezirçiftliği Semt Konağı'nda açılan 2. Kademe Okuma-Yazma Kursu da yeni mezunlarını verdi. Halk Eğitim Öğretmeni Özge Kaymak eşliğinde eğitimlerini tamamlayan 14 kursiyer bayan okuma ve yazmayı öğrenerek mezun oldular.

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