Başiskele'de ot biçme çalışmaları sürüyor

Yaz mevsiminin gelmesi ve yağışların artması nedeniyle ilçede uzayan çimler ve yabani otlar Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla biçiliyor. Belediye ekipleri parklar, bahçeler, yeşil alanlar, yol kenarları ve refüjlerdeki çimleri ve yabani otları çim biçme makineleri ve motorlu tırpanlarla biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler çalışmalar kapsamında son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi Nene Hatun Parkı, Komutan Sokak Parkı, Kozluca Sokak Parkı, Yeniköy Hanlı Pazar çevresi, Atakent Mahallesi'nde orta yol refüjleri ve kaldırımlar, Kılıçarslan ve Şehitekrem Mahalleleri cadde ve sokaklardaki çimler ve yabani otlar biçildi.

Çim biçme çalışmalarından sonra yollar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmadan süpürge araçlarıyla anında süpürüldü.