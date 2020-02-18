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Başiskele'de park ve bahçeler elden geçiriliyor

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yer alan park ve bahçelerde gerçekleştirdiği çalışmalarla parkların eskimesine izin vermiyor.


Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde de parkların bakım ve onarımını gerçekleştirerek vatandaşın kullanımına sunuyor. Park, bahçeler, mesire alanları ve tüm yeşil alanlarda vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ile eksikliklere anında müdahale eden ekipler, yeşil alanların her zaman yeni ve modern bir görüntüde kalmasını sağlıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi ve Atakent Mahallesi'ndeki park ve yeşil alanların mıntıka temizliğini yaparak Şehit Ekrem Mahallesi Kazım Candaner Parkı'nda ise bakım-onarım işlemleri gerçekleştirdi.

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