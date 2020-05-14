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Başiskele'de parke çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Başiskele Belediyesi, alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakları kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Pandemi sürecinde yaya ve araç trafiğinin azaldığı Başiskele'de çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Gürpınar Sokak ve Evkaf Sokak'ın kilitli parke yol çalışmalarını tamamladı.


Kentleşmenin en önemli ayağını oluşturan yolların yenilenmesi için ilçenin her noktasında zorlu süreçte salgın riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

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