Başiskele'de parke yol çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Mahmutpaşa Mahallesi'nde Dağıstan Sokak ve Hüdayi Sokak'ı kilitli parke taşıyla kaplamaya başladı.

belediye ekipleri, yakın zamanda mahalle sakinlerinin yeni ve konforlu parke yollarına kavuşacağını duyurdu.