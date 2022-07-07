İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de pastacılık kursu

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan pastacılık kursunda eğitimler devam ediyor.


İş garantili pastacılık kursunda bu kez çocuklar hünerlerini sergiledi. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Birimi'nin organizesinde düzenlenen Genç Şefler Mutfakta Atölyesi'nin ilki dün gerçekleştirildi. Şeker hamurlu kurabiye atölyesiyle başlayan Genç Şefler Mutfakta Atölyesi'ne, 10-15 yaş arası 10 çocuk katılım gösterdi.


Eğitmenler eşliğinde şeker hamurlu kurabiye için kolları sıvayan geleceğin pasta şefleri; yumurta, şeker, su ve yağ ile hazırlanan hamuru yoğurarak, şekiller verdiler. Hamurlara şekil verirken eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan minik şefler, rengarenk pasta süsleriyle de süsledikleri kurabiyeleri daha sonra fırına vererek pişirdiler.


Atölye çalışmalarına katılan geleceğin pasta şeflerine etkinlik sonunda katılım sertifikaları da verildi.

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