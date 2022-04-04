Başiskele'de Ramazan davulcularına eğitim verildi

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan ayı boyunca sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra davulcuların yaka kartları kendilerine teslim edildi. Zabıta ekipleri, yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmaması ve para verilmemesi uyarısında bulundu.