Başiskele'de ‘Sıfır Atık Seferberliği' çalışmaları sürüyor

Sıfır Atık Projesi çalışmaları Başiskele'de yaygınlaşıyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi ekipleri, projenin yaşam biçimi haline gelmesi için küçük yaşlarda çevre bilincinin oluşması adına okullara 48 adet atık kutusu yerleştirdi. Proje ile kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amaçlanıyor.

Başiskele'de geri dönüşüm kültürünü tüm halkta oluşturmak isteyen Başiskele Belediyesi, son bir ayda 25 siteye 80 adet geri dönüşüm ekipmanlarını yerleştirdi. Geri dönüştürülebilir atıkların yerinde ayrıştırılmasını hedefleyen belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ihtiyaca göre sayıları belirlenen geri dönüşüm ekipmanlarını sitelere ücretsiz olarak teslim ediyor.

Ambalaj atığı konteyneri, atık yağ bidonu, atık pil kutusu, tekstil kumbarası gibi geri dönüşüm ekipmanlarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren duyarlı vatandaşlar, Belediye Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.