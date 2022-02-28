İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de sinema gecesi etkinliği

Başiskele Belediyesi, gençlere yönelik yaptığı programlar kapsamında her hafta sinema gecesi etkinliği düzenleyecek.


Başiskele Belediyesi, ilçede bulunan 3 Gençhane'de her hafta perşembe günü akşam saat 19.00 'da sinema gecesi etkinliği düzenleyecek. Altınkent, Şehitekrem ve Karadenizliler mahallesinde hizmet veren Gençhanelerin üyeleri gençler, her hafta perşembe akşamı sinema keyfi yaşayacak. Önceki hafta başlanan etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'de katıldı. Her hafta eğitici, öğretici birbirinden güzel filmlerin 3 Gençhane'de izlenileceği etkinlik, düzenli olarak devam edecek.

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