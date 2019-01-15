İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de sokak çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde parke yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Başiskele Belediyesi ekipleri, şehirleşmenin en önemli ayaklarından olan yol yapım çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Körfez Mahallesi Genç Ali ve Cemal Şahin Sokaklarda parke yol çalışması başlattı. İlçede cadde ve sokakların modern ve daha kullanışlı olması amacıyla yapılan çalışmalarda toplamda 310 metrekare alan parke taşlarıyla kaplanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.