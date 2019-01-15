Başiskele'de sokak çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, şehirleşmenin en önemli ayaklarından olan yol yapım çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Körfez Mahallesi Genç Ali ve Cemal Şahin Sokaklarda parke yol çalışması başlattı. İlçede cadde ve sokakların modern ve daha kullanışlı olması amacıyla yapılan çalışmalarda toplamda 310 metrekare alan parke taşlarıyla kaplanıyor.