Başiskele'de sokak hayvanlarına mama desteği

İlçe genelinde sokak hayvanlarına mama desteğini sürdüren Başiskele Belediyesi, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk kış günlerinde yiyecek bulma sorunu yaşayan sokak hayvanları için seferber oldu. Veterinerlik hizmetleri ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri ve beslenmelerine destek olmak amacıyla farklı noktalara mama dağıtımı yaptı.