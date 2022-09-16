İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de sonbahar temizliği

Başiskele Belediyesi ekipleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız verdi.


Her gün düzenli olarak çöp toplama, cadde ve sokak temizliği gibi rutin işleri yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede, ilçe genelinde park ve bahçeler başta olmak üzere yeşil alanlar, orta refüjler, yollar ve kaldırımlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, sokak ve caddeleri yol süpürge araçlarıyla süpürerek tazyikli su ile yıkıyor.

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