Başiskele'de sorunlar çözüldü

Başiskele'de 2018 yılında birimlere aktarılan 8 bin 621 talep, öneri ve şikayet çözüme kavuşturuldu.

Başiskele Belediyesi "Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi" (BAŞTİM) ekipleri yüz yüze yapılan başvurular haricinde, telefon, e-mail, telefon ve sosyal medya platformları gibi bir çok kanaldan gelen talep, öneri ve şikayetleri tek bir merkezden ele alarak çözüme kavuşturuyor. Başiskele'de vatandaşın memnuniyetini sürekli kılmak için yoğun çaba gösteren BAŞTİM ekipleri, 2018 yılında vatandaşlardan gelen 9 bin 58 talep, öneri ve şikayetin 8 bin 621'inin çözüme kavuşturulmasını sağlayarak yüzde 95'lik bir başarı sağladı. Vatandaşlar tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğüne yapılan 4 bin 189 talep ve öneri için başvurusundan 4 bin 166'sı çözüme kavuşturuldu.