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Başiskele'de spor alanlarının sayısı artıyor

Başiskele Belediyesi, ilçede spora yönelik hizmetlerin artması kapsamında yeni tesislere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Başiskele Belediyesi spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından Bahçecik Spor Kulübü'ne kazandırılan tesiste demir direklerinin montajı gerçekleştiriliyor. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen modern tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar ve tuvaletler yer alacak. Başkan Özlü'nün de yakından takip ettiği tesisin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Tesis tamamlandığında stadı kullanan tüm amatör spor kulüpleri faydalanmış olacak.

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