Başiskele'de spor merkezlerinde sayı 7 bin 500'e ulaştı

Başiskelelilerin talepleri doğrultusunda ilçe genelinde 16 noktada hizmete açılan spor ve sosyal yaşam merkezlerinde üye sayısı 7 bin 500 kişiye ulaştı. Haftanın 6 günü ücretsiz spor yapma imkânı bulan Başiskeleliler, özellikle soğuk kış günlerinde sıcak, temiz ve modern spor salonlarına akın etti. Fiziksel hareketsizlik nedeniyle kilo artışı yaşayan ve bu konuda şikayetçi olan vatandaşlar, formda ve sağlıklı olmak için mahallelerinde Başiskele Belediyesi'nin açtığı gençlik ve spor merkezlerinin kapısını çaldı. Her türlü spor alet ve araçların yer aldığı spor salonlarında gençler ve kendini genç hissedenler hem spor yapıyor hem sosyalleşiyor. İlçede yaşayan gençleri spora ve sağlıklı yaşama teşvik amacıyla açılan sosyal yaşam gençlik ve spor merkezleri, gelecek neslin teminatı gençleri kötü davranış ve alışkanlıklardan da uzak tutuyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, genç nesillerin spor yapabilmelerine ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan gençlik ve spor merkezlerinin sayısını arttırmaya devam ederken bu spor merkezlerinin sadece spor yapılacak bir mekan değil aynı zamanda gençlerin birbirleriyle olan kardeşlik bağlarını kuvvetlendireceği, öz değerlerine, milli ve manevi duygularına sahip çıkmasını sağlayacak, ahlaki çöküntüye neden olan fazlalıkların üzerlerinden atılmasını sağlayacak birer merkezler olduğunu vurguladı.