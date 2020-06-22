Başiskele'de su taşkınları sonrası temizlik sürüyor

Aşırı yağışların başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, sel ve su taşkınları sonrasında yollarda, caddelerde ve alt geçitlerde oluşan çamur birikintilerini temizledi. Çalışmalarda yağmur sularının çekilmesiyle yağmur suyu kanalları ve mazgallardaki kum, çakıl ve çamur birikintilerini temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. İş makineleri, su tankerleri ve yol süpürme araçlarıyla hummalı bir şekilde çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde oluşan çamur ve moloz atıklarını tazyikli suyla temizleyerek vatandaşların mağduriyetlerini giderdi.

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Özlü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Özlü, “İlçemizde yaşanan şiddetli yağışın ardından teyakkuz halinde olan belediye ekiplerimiz, ilk andan itibaren zaman kaybetmeden canla başla çalışmalara başladılar. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetleri ortadan kaldırılana kadar çalışmalarımız devam edecek. Şiddetli yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Mevla daha beterinden aziz milletimizi muhafaza eylesin” dedi.