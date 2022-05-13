Başiskele'de tarih ve edebiyat konuşuldu

Başiskele'de yakın zamanda hizmete alınan Kitaphane'de "Tarih, Edebiyat ve Kültürel Söyleşiler" programının ilki gerçekleştirildi.

Tarihçi-Yazar Volkan Şenel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. Haşim Şahin, "Anadolu'yu Mayalayan Gazi Dervişler" konusunda bilgiler aktardı. Programa, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Haşim Şahin, "Kösedağ Savaşı'nın öncesinde ve sonrasında Moğol baskısından kaçan çok sayıda ahi, derviş, şeyh ve fakih gibi unvanlar taşıyan zümreler Anadolu'ya yerleşmişlerdir. İşte bu gruplar, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaptıkları çalışmalarla toplum hayatına yön vermiş, tasavvuf kültürünün Anadolu coğrafyasında kök salmasını sağlamış, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna rehberlik etmişlerdir" dedi.

Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı program sonunda Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya tarafından Prof. Dr. Haşim Şahin'e tablo takdim edildi.