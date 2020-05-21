İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesiyle ilçenin her mahallesinde sokak ve caddeleri, park ve bahçeleri, yeşil alanları köşe bucak temizliyor. İlçe genelinde yol kenarlarındaki yabani ot ve bitkileri biçerek temizleyen belediye ekipleri, mıntıka temizliği de yapıldıktan sonra yol süpürme aracıyla süpürülüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler, bayram temizliğinde de dezenfekte çalışmalarını devam ettirerek ilçeyi tertemiz hale getiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.