Başiskele'de temizlik çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla satın aldığı temizlik araçları, ilçe genelinde tüm cadde ve sokakların temizlenmesini sağlıyor.
Başiskele Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla satın aldığı temizlik araçları, ilçe genelinde tüm cadde ve sokakların temizlenmesini sağlıyor.
Başiskele Belediyesi 7 gün 24 saat, vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna dahil edilen 12 çöp kamyonu, 2 yol süpürme aracı, 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı ve 2 adet çevre zabıta aracı ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam eden ekipler, sokak ve caddeleri temizleyerek halkın sağlıklı bir çevrede zaman geçirmesine ortam hazırlıyor.