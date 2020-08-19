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Başiskele'de temizlik çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında şikayet ve programlar çerçevesinde temizlik işlerini sürdürmeye devam ediyor.


Korona virüs ile verilen mücadelede sürecin başından bu yana vatandaşların tedbirlerine ilaveten kentin tüm bölgelerinde personelleriyle çalışmalarını titizlikle sürdüren Başiskele Belediyesi, her noktada temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kentte yayaların da kullanmakta olduğu alt geçitler özellikle sıcak havalarda, yarı kapalı olması münasebetiyle koku ve benzeri şikayetlere sebep olabiliyor. Başiskele Belediyesi ekipleri, bu durumun önünü kesmek adına rutin programlar çerçevesinde temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

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