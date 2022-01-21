Başiskele'de tuzlama çalışmaları sürüyor

Başiskele'de önceki gün etkili olan kar yağışının ardından don ve buzlanma tehlikesi olan yerlerde tuzlama çalışması yapılıyor.

Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı olmayan günlerde de don ve buzlanmaya karşı yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde güneş görmeyen yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Araç sürücülerinin ve yayaların ulaşım güvenliğini sağlamak ve olumsuz hava koşullarından kaynaklanan kazaları en aza indirgemek için ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallerde yollar tuzlanarak, buzlanmanın önüne geçildi.

Tuzlama çalışmaları neticesinde Başiskele'de herhangi bir trafikte bir aksama yaşanmazken, kaldırımlarda da yayalar için güvenli bir ulaşım imkanı sunuldu.