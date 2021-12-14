İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de ücretsiz kış spor okulları sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz kış spor okullarında eğitimler sürüyor.


İlçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocukların eğitim alabilmeleri için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele'nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak kış spor okullarında 8 spor branşında eğitimler devam ederken, eğitimlere çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde cimnastik eğitimlerine devam eden 4-7 yaş grubu çocuklar da sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Minik cimnastikçi adayları, eğitimlerde çok sayıda hareket becerileri kazanıyor.

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