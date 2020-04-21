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Başiskele'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi, bir yandan da ilçenin yol ve kaldırımlarını yeniliyor.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgının etkili olduğu bu zorlu dönemde de çalışmalarını sosyal mesafeyi koruyarak gerekli tedbirleri alarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak ekipler Barbaros Mahallesi Vahap Dayı Sokak'ın çeşitli nedenlerden dolayı bozulan parke yolunu tamir etti. Ekipler ayrıca Doğantepe Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgallarının kırılan bölümünü de yenisi ile değiştirdi.


Yolları daha kullanışlı ve güvenli bir yapıya kavuşturmak için iyileştirmeler yapan belediye ekipleri, cadde ve sokakların kaldırımlarını da yaparak yayalar için daha güvenli hale getiriyor. Baskı beton kaldırım yapım çalışmaları kapsamında ekipler, son olarak Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nin baskı beton kaldırımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında tamiri tamamlanan yol ve kaldırımlar, yeni görünümleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

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