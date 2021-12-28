Başiskele'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışan Başiskele Belediyesi, alt yapısı yenilenen yolları asfalt ve parke taşlarıyla kaplayarak vatandaşların araç ve yaya trafiği için konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yol parke yol tamiri, Altınkent Mahallesi Dereli Sokak'ta parke yol yapımı ve Pasadağ Mahallesi Nuri Paşa Caddesi'nde asfalt yol yapımı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, çalışmalar hakkında yetkili teknik ekibinden bilgiler aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.