Başiskele'de vektörle mücadele başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Vektörle mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan birçok böcek türünün üreyebilecekleri alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Başiskele'de vektörle mücadele çalışan ekipler, vatandaşları da bilinçlendiriyor. Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik benzeri yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi uyarılarında bulunuldu. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokmasının önüne geçilmesi de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ekiplerce vatandaşa aktarıldı.