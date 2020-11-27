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Başiskele'de vezneler hafta sonu açık

Başiskele Belediyesi, 2020 yılına ait emlak, iş yeri, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2.

taksit ödemelerini yapacak vatandaşlar için bu hafta sonu vezneleri açık tutacak.


Emlak, İş Yeri, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2. taksit vergisi ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşların vergi ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için birçok alternatif sunan Başiskele Belediyesi, Korona virüs Salgını sürecinde vatandaşların son gün veznelerde kalabalık oluşturmaması için Belediye Ana Hizmet Binası'ndaki vezneleri 28-29 Kasım tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasında hizmete açacak.


Başiskeleli mükelleflerin vergi borçlarının ödemesini geciktirmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunan Başiskele Belediyesi, vezneler dışında anlaşmalı banka ve PTT şubelerinden ve online vergi ödeme yapılabileceğini duyurdu. Korona virüs dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar ise internet üzerinden Başiskele Belediyesi internet sitesinden online ödeme yolu ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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