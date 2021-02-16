Başiskele'de yakacak odun yardımı yapılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelinde ağaçların yere sarkan, kuruyan, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen dalların budanması ve kuruyan ağaçların kesilmesiyle elde ettiği odunlar, belediyenin depolarında muhafaza edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen yardıma muhtaç hanelere yakacak odun yardımı olarak dağıtılıyor. Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor.

Başiskele'de yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını da sürdüren Başiskele Belediyesi, kış boyunca yakacak odun yardımına devam edecek.