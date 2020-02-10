Başiskele'de “Yeni Dünya Düzeni” konuşuldu

Başiskele Belediyesi, Şubat ayı “Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Poyraz Gürson'u ağırladı.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şubat ayı etkinlikleri kapsamında siyasetten sağlığa, tasavvufi sohbetlerden çocuk tiyatrolarına kadar birçok program gerçekleşiyor. Nitelikli etkinlikleri ücretsiz olarak 7'den 77'ye tüm Başiskele vatandaşlarına sunmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, Şubat ayının ilk programında Kocaeli Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Poyraz Gürson'u misafir etti. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konferansa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Poyraz Gürson, “Yeni Konsept Savaş” adlı konferans ile Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, kapitalist dünya düzeni, Çin'de yaşanan Coronavirusün dünya sağlığı yanında dünya siyaseti ve ekonomisindeki etkileri gibi güncel konulara değinerek katılımcılara bilgiler verdi. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen konferans sonunda Poyraz Gürson, katılımcıların sorularını cevaplayarak, “Yeni Konsept Savaş” adlı kitabını imzalayarak hediye etmeyi de ihmal etmedi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, program sonunda Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Poyraz Gürson'a ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Özlü, Şubat ayında ve sonraki aylarda Başiskele Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini söyleyerek tüm Başiskelelileri bu etkinliklere katılmaya davet etti.