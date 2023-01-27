Başiskele'de yeni geri dönüşüm hareketi başlatıldı

EcoBaşiskele projesi çerçevesinde vatandaşlara geri dönüşümü teşvik eden tanıtım mektupları ilçe genelindeki pilot sitelere dağıtılmaya başlandı. Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin ve yönetimi, belirlenen siteleri tek tek gezerek, yazılan mektubu kent sakinlerine teslim etti, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Geri dönüşümün önemine vurgu yapılan mektup da, vatandaşlara tüm geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, pet ve cam şişeler, plastikler, tıraş bıçakları, kağıtlar, pipetler vb.) kaynağında yani evin mutfağında ayrıştırılarak, geri dönüşüme kazandırılması konusunda duyarlılık gösterilmesi istendi.

Atıkları evlerden ayrıştırma bilinci oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirleyen EcoBaşiskele projesinin, çevreyi korumak ve kaynakları doğru kullanmak amacıyla yaygınlaştırılması planlanıyor.