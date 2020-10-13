İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor

Başiskele Belediyesi, her geçen gün Kocaeli’nin en cazibe merkezi kenti olmaya yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, her geçen gün Kocaeli'nin en cazibe merkezi kenti olmaya yeni imar yolları açmaya devam ediyor.


Kentte alt ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda imar planlarına uygun olarak yeni yollar açıyor. Mevsim şartlarının da uygun olması nedeniyle yol çalışmalarına sonbahar aylarında da devam eden ekipler, son olarak Paşadağ Mahallesi Devran Sokak'ta yol açma ve dolgu çalışması gerçekleştirdi. İlçenin her bir köşesine hizmet eden belediye ekipleri daha önce Camidüzü Mahallesi'nde yeni imara açılan yollarda reglaj çalışmasının ardından tüvenen malzeme serimi gerçekleştirdiler. Ekipler daha sonra Damlar Mahallesi Selimoğlu Sokak'ta da yol açma ve dolgu çalışmaları yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.