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Başiskele'de yeni kurs merkezi hizmete açıldı

Başiskeleli vatandaşlara ücretsiz eğitim fırsatı sunan Başiskele Belediyesi, yeni bir kurs merkezini daha hizmete açtı.



Paşadağ Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda bayanlara yönelik kurs merkezi, Başkan Hüseyin Ayaz'ın katılımıyla hizmete açıldı. Dikiş nakış başta olmak üzere çeşitli eğitimlerin verileceği kurs merkezi, 160 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edildi. Eğitimin hangi yaşta ve konuda olursa olsun kişiye muhakkak faydası olacağına dikkat çeken Başkan Ayaz, "Öğrenmenin yaşı yok. Bugün alınan bir eğitim, gelecekte hiç beklenmedik bir anda kişiye fayda sağlayabilir. Sizin için yaptığımız her hizmet siz değerli komşularıma verdiğimiz aşkın, sevginin, saygının ve muhabbetin işaretidir. Biz ilk günkü aşkla sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.



Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, kurs merkezinin açılış kurdelesini kadın komşularıyla birlikte keserek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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