Başiskele'de yeni proje

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ile Başiskele Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü ve Proje Koordinatörü Emin Öztürk bir araya gelerek projenin detaylarını görüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Cemil Akkaya, "Aile bütünlüğünün bozulması anne ve babalar dahil tüm aile bireylerini etkilese de bu durumdan şüphesiz en çok çocuklar etkilenmektedir dolayısıyla en büyük bedeli de onlar ödemektedir Aile bütünlüğünün bozulması, çocuklarda akademik başarısızlık, suça yönelme, gelecek kaygısı, kendine olan güven duygusunda azalma, davranışsal ve sosyal sorunlar doğurabilmektedir. Bu noktada bu çocuklara okulda ve derslerde nasıl yaklaşılması çok önem arz etmektedir bu proje ile ilçemizdeki ilkokullarda bu durumda olan öğrencilerin dersine giren öğretmenlere konu ile ilgili gerekli eğitimler verilip, rehberlik sağlanacak" dedi.

"Türkiye Ulusal Ajansından hibe almaya hak kazandı"

Emin Öztürk ise projenin amaçlarına değindi. Öztürk, "Baktığımızda üç farklı sorun görüyoruz veli kaynaklı, öğrenci kaynaklı ve kurumsal sorunlar. Veli kaynaklı sorunlar; öğrenci velayeti ve öğrenci eğitiminde aile desteğinin yetersizliğiyle ilgili. Öğrenci kaynaklı sorunlar; davranışsal, akademik ve sosyal sorunlar. Kurumsal sorunlar ise kurumlar arası bilgi paylaşımı eksikliği, kurum içi bilgi paylaşımı eksikliği ve eğitimcilerin parçalanmış aile çocuklarına yaklaşım sorunları ve parçalanmış aile çocuklarının danışmanlık ve rehberlik ihtiyacının karşılanmaması. 'Divorced Family Syndrome In Student' projesi bu konuda ülkemizde yapılan ilk Erasmus projesi. Projemiz 393 proje arasından kabul edilen 11 proje arasına girerek Türkiye Ulusal Ajansından hibe almaya hak kazandı. Bu projede Sırbistan ve Yunanistan'dan iki ortağımız bulunuyor, iki yıl sürecek olan proje çerçevesinde okullarda çeşitli anketler uygulanıp, boşanmış aile çocuklarının dersine giren öğretmenlere çeşitli eğitimler verilecek ve yaklaşık 50 öğretmen yurtdışındaki seminer, eğitim ve atölye çalışmalarına katılacak" ifadelerini kullandı.