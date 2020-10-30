Başiskele'de yeşil alanlar arttırılıyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Mavi Bir elmas, yeşil bir zümrüt” olarak nitelendirdiği Başiskele'de ağaçlandırmaya büyük önem veriyor. Yeşile ve gelecek nesile güzel işler yaparak yatırım yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Demir ile birlikte ilçede ağaçlandırma çalışması yapılacak noktaları gezdi. Başkan Özlü, “İlçemizde geleceğe nefes olmak, kentimizin doğal güzelliklerini korumak ve yeşiline yeşil katmak için ağaçlandırma çalışması yapacağız. Yeşil bir zümrüt olarak gördüğümüz Başiskelemiz'in yüzde 59'u ormanlarla kaplıyken, bunu daha da geliştirmek ve daha iyi bir noktaya taşımak için Başiskele Belediyesi olarak büyük gayret göstereceğiz. Bugün ağaçlandırma yapılacak mahallelerimizi gezerek fidan dikeceğimiz yerleri belirledik. Önümüzdeki günlerde fidanlarımız toprakla buluşacak. Geleceğe nefes, ilçemize güzellik katacak” dedi.