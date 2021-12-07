Başiskele'de yeşil alanlar arttırılıyor

Başiskele Belediyesi'nin projeleri kapsamında Döngel Vadisi Millet Bahçesi 2020 yılında ilçeye kazandırılırken, kentin ikinci büyük millet bahçesi için Damlar Vadisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Damlar Mahallesi Kocaorman Caddesi boyunca uzanan toplamda 150 bin metrekarelik yeşil alan üzerinde doğaya zarar vermeden Damlar Vadisi Millet Bahçesi yapımında da sona yaklaşıldı. Vatandaşların ailece güzel ve keyifli vakitler geçireceği millet bahçesinde yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun ahşap kent mobilyaları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masa-oturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları ve tuvaletler bulunacak.

11 mahalleye 24 park

Başiskele Belediyesi, 11 mahallede 34 bin 582 metrekarelik alanda 24 yeni ve modern park da yaptı. İçerisinde çocuk oyun grupları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, oturma grupları, kamelyalar bulunan parkları özellikle çocuklar beğendi.

Ayrıca belediye ekipleri, mevcut park ve bahçelerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da yaptı. Çocukların daha güvenle oyunlar oynayabilmeleri için oyun gruplarının tamiri, kauçuk zeminlerinin tamamen yenilenmesi, çitlerin tamiri, futbol ve basketbol sahalarının zeminin, kale ve pota direklerinin tamiri ve tel örgülerinin yenilenmesi gibi çalışmalarını da sürdürüyor. Ayrıca Başkan Özlü'nün seçim beyannamesinde de yer alan Sıfır Atık (Geri Dönüşüm) Projesi kapsamında kente Sıfır Atık Parkı da kazandırıldı. Özellikle çocuklarda çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin oluşturulması adına yapılan proje, Kocaeli'de de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Geleceğe nefes olmak için 4 bin 683 fidan dikildi

Başiskele'de var olan yatay mimariyle, kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusu korunarak planlara dayalı modern ve estetik bir kentleşme süreci devam ederken, ağaçlandırma çalışmaları da yapılıyor. Yasin Özlü'nün "Mavi Bir Elmas, Yeşil Bir Zümrüt" olarak nitelendirdiği ilçe yüzölçümünün yüzde 59'unun ormanlarla kaplı olduğu Başiskele'de binlerce fidan toprakla buluştu. İlçenin dört bir köşesinde belirlenen arazilere meyve fidanları da dahil olmak üzere çeşitli türlerde 4 bin 683 yeni fidan dikildi.

Ağaçlar koruma altında

İlçe genelinde yeşil alanlarda bulunan ağaçların mevsim şartlarına uygun periyodik bakımlarını gerçekleştirerek doğayı korumaya devam ediyor. Yıl boyunca herekleme, budama, çapalama ve sulama çalışmalarını periyodik olarak sürdüren belediye ekipleri, kuruyan ağaçların yerlerine yenilerini dikerek ilçenin yeşil dokusunu ve doğayı koruyor.

19 bin 500 dekarlık alanda çim biçme

Başiskele'de park ve yeşil alanların bakımını periyodik olarak yapan Başiskele Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşam alanlarındaki uzayan çimleri biçti, yollarda ve kaldırımlarda kent estetiğini bozan, kirlilik arz eden yabani otları temizledi. Çevre güzelliğini olumsuz etkileyen görüntüleri ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcayan belediye ekipleri, 2,5 yılda 19 bin 500 dekar alanda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.