Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, bahçeler, refüjler ve yeşil alanlarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler, çevre düzenlemesi ve çim biçmenin yanı sıra yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında bulunan park ve bahçelerde, yeşil alanlarda ve mesire alanlarında çevre temizliği de gerçekleştiriyor. Bu alanlardaki plastik, poşet ve diğer çöpler, görevli personeller tarafından tek tek toplanıyor.