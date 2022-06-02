İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de yollar asfaltlanıyor

Başiskele’de üstyapı çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi, sokak ve caddeleri sıcak asfaltla kaplıyor.

Başiskele'de üstyapı çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi, sokak ve caddeleri sıcak asfaltla kaplıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için Barbaros Mahallesi'nin sokaklarını sıcak asfaltla kaplıyor. Son olarak Ömer Çakır Sokak ve Tuğra Sokak'ı boydan boya sıcak asfaltla kaplayan ekipler, araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu yepyeni yollar kazandırıyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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