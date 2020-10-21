Başiskele'de yollar daha güvenli ve konforlu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde, ilçenin dört bir tarafında sağlam ve kalıcı işlere imza atan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını sürdürerek araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi Ziya Sokak ve Haciz Sokak'ta kısa bir süre önce başlatılan parke yol çalışmaları süratle tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Estetik bir görünüme sahip daha güvenli ve konforlu yeni parke yollarına kavuşan mahalle sakinleri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine çok teşekkür etti.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozulan yolların ve kaldırımların bakım ve onarımını da aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan BAŞTİM Çağrı Merkezi'ne gelen istek ve talepleri süratli bir şekilde çözüme kavuşturan ekipler, ilçenin dört bir tarafında sokak ve caddelerin, kaldırımların, refüjlerin bozulan kısımlarını tamir ediyor. Bozulan asfalt yollarda asfalt yama çalışması yapan ekipler, parke yol ve kaldırımları kilitli parke taşıyla tamir ediyor. Ayrıca ekipler kaldırımların ve orta refüjlerin çeşitli nedenlerle kırılan bordürlerini yenileriyle değiştirerek araç ve yaya trafiği için yolları daha güvenli hale getiriyor.