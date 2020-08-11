Başiskele'de yollar renkleniyor

Kış aylarında yağmurdan, yazın ise sıcaklardan etkilenerek boyaları silinen bordür taşları Başiskele genelinde yürütülen çalışmalarla tekrar boyanarak yenileniyor. Başiskele Belediyesi tarafından sarı ve beyaz renk boyalarla boyanan kaldırım, kavşak ve orta refüj bordürleri araç sürücüleri ve yayalar için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların daha temiz ve estetik bir görünmesini sağlıyor.

İlçede yaşanması muhtemel kazaların önlenmesi, yayaların ve araç sürücülerinin güvenle ulaşımlarını yapabilmesi için çok önemli bir çalışma olan bordür boyama çalışmaları tüm ilçede devam edecek.