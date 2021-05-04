Başiskele'de yollar yenileniyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst yapı çalışmaları, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hız kazandı. Tam kapanma sürecini fırsata çeviren ekipler, son olarak Atakent Mahallesi Rümeysa Sokak'ı kilitli parke taşlarıyla kapladı. Daha konforlu ve güvenli hale getirilen sokak estetik görünümüyle de mahalleye değer kattı. Belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları ve çeşitli sbeplerle bozulan yolların bakım ve onarımını yaparak yeniledi. Kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yollarda meydana gelen deformelere müdahale ederek asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiren ve bu doğrultuda çalışmalarına yön veren Başiskele Belediyesi ekipleri, parke yolların bozulan kısımlarını da tamir ederek yolları daha konforlu hale getirdi.

Başiskele'nin önemli caddelerinden olan Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yer alan Beyoğlu ve Kirazlıbahçe Caddeleri'nde üst yapı çalışmalarında sona yaklaştı. Belediye Başkanı Yasin Özlü bu hafta sonu mesaisinde burada yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ı ağırlayan Başkan Yasin Özlü, Başiskele'de yapımı devam eden projelerin çalışmalarını birlikte incelediler. Heyet ilk olarak Başiskele'nin ilk halk kütüphanesi olarak inşa edilen binadaki inşaat çalışmaları inceledikten sonra, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığı önünden geçen Selahaddin Eyyübi Caddesi'ndeki çalışmaları incelediler. Alt yapı çalışmaları tamamlanan caddenin asfalt serimi için sona gelindi. 2 gidiş ve 2 geliş olarak genişletilen yolda stabilize çalışması gerçekleştirilirken, stabilize çalışmasının tamamlanmasının ardından yol asfaltla kaplanacak.