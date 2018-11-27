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Başiskele'deki çocuklara hijyen eğitimi

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Hijyen Eğitimi” seminerleri kapsamında Başiskele’deki kreş ve anaokullarında bulunan çocuklar bilinçlendiriliyor.

Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Hijyen Eğitimi” seminerleri kapsamında Başiskele'deki kreş ve anaokullarında bulunan çocuklar bilinçlendiriliyor.



Başiskele'de kreş ve anaokullarına yönelik başlatılan okul öncesi eğitimleri kapsamında hijyen bilincinin oluşturulması ve el yıkamanın önemi öğrencilere anlatıldı. Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğru el yıkama yöntemleri hakkında bilgileri öğrencilere eğlenceli bir şekilde aktardı. Eğitimlerde elyıkamanın sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle genellikle ihmal edildiği, insan sağlığını korumanın elleri temiz tutmakla sağlanacağı üzerinde duruldu.

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