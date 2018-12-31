Başiskeleli kadınlara yılbaşı hediyesi gibi spor salonu

Başiskele Belediyesi tarafından Sepetlipınar Mahallesi'nde yapılan kadınlara yönelik spor merkezi, yılbaşı öncesinde hizmete açıldı.

Başiskele'de kadınlara yönelik yatırımların bir yenisi daha hizmete girdi. Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bala Hatun Bayan Spor Salonu ve Sosyal Yaşam Merkezi, yılbaşı öncesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti ilçe yöneticileri, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Sepetlipınar Mahalle Muhtarı Osman Özer ve mahalle sakinleri katıldı. Açılışta söz alarak Başkan Ayaz ile uyum içerisinde çalıştıkları belirten Sepetlipınar Mahallesi Muhtarı Osman Özer, “Açılışını gerçekleştireceğimiz spor salonunun yapımında emeği geçen başta Belediye Başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sepetlipınar Mahallesi'nin kendilerinin hizmete başlangıç noktalarından biri olduğunu söyleyen Başiskele Belediyesi Başkanı Hüseyin Ayaz ise, “Başikelemizin her mahallesine eşit hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz bu ortamda Allah'a hamdolsun bayanlara yönelik yaptığımız semt konağına ilaveten yine kadınlara yönelik spor salonu ve sosyal yaşam merkezimizi hizmete açıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ayaz ve beraberindekilerin katılımı ile Bala Hatun Bayan Spor Salonu ve Sosyal Yaşam Merkezi kurdele kesimi sonrası hizmete açıldı. Toplam 180 metrekare alanda hizmet verecek olan spor merkezinde bayanlar için fitness salonu, aerobik salonu, step, pilates bölümleri, kafeterya, soyunma odaları ve duşlar bulunuyor.