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Başiskeleli minikler tiyatro keyfini doyasıya yaşadı

Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinin minik tiyatroseverlere unutamayacakları keyfi anlar yaşattı.


Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik hazırlamış olduğu etkinlik ve programlara devam ediyor. Ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Türk, Altay ve Orta Asya mitolojik kahramanının konu edildiği "Ayaz Ata ve Kar Güzeli” müzikli tiyatro oyunu Ala Mekan'da sahnelendi. Velileriyle birlikte tiyatro salonunu tıklım tıklım dolduran çocuklar, keyifli ve eğlenceli vakitler geçirdi. Tiyatro oyunundan çok memnun kalan veliler, öğrencilerin kaliteli vakitler geçirmelerine fırsat sunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye ve ekibine teşekkür etti.

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