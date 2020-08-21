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Başiskele'nin çocuk parkları şenleniyor

Başiskele Belediyesi, çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi için, “Mahallemde Şenlik Var” ekibiyle birlikte tiyatro sahneleri kuruyor.


Başiskele Belediyesi mahallelerinin parklarını şenlendiren tiyatro sahnesi kurarak çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Yeşilkent Mahalles'inde gerçekleşen tiyatro etkinliği ile çocuklar hem geleneksel tiyatrodaki Hacivat ve karagöz karakterlerini yakından tanıyor hem de gülüp eğleniyor. İlçenin dört bir yanını gezecek olan “Mahallemde Şenlik Var” ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan yeni kurallarla birlikte mahallelere misafir olarak mahalle sakinlerini ve çocukları eğlendirmeye devam edecek.

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